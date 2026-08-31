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Ο καιρός την Τρίτη 1/9/2026

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Περιγραφή δελτίου

31 βαθμούς   κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην  Αττική  και την Κορινθία.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ζέστη, περιορισμένη αστάθεια  και μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη  στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις και πρόσκαιρες μπόρες μετά το μεσημέρι κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 35  βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5  μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά και πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι  περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 22  έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Tην Τετάρτη προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες  στις περισσότερες  περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 με 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, ο Σεπτέμβρης θα μπει  με υποφερτή  ζέστη   και ενισχυμένα μελτέμια.

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