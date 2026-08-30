Ο καιρός τη Δευτέρα 31/8/2026

Σήμερα το πρωί ο υδράργυρος έφτασε τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, αναμένονται γενικά αίθριες συνθήκες με τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά και περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κατά τόπους στα δυτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται λίγες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι Β έως 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας αναμένονται λίγες νεφώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά έως 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι Β μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό από νότιες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς.

Την Τρίτη, περιμένουμε γενικά καλές καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές, με τοπική αστάθεια στα δυτικά και τα βόρεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά και οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, οι άνεμοι θα ενισχυθούν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.