Ο καιρός την Κυριακή 30/8/2026

Οι πρωινές θερμοκρασίες έφτασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βοριάδες υποχωρούν σταδιακά στο Αιγαίο ενώ η αστάθεια επηρεάζει την ηπειρωτική χώρα κατά τις θερμές ώρες.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές τοπικές βροχές. Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές μεσημεριανές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5-7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά έως 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους. Βοριάδες τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 21 έως 32 βαθμούς.

Τη Δευτέρα θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες θα επικρατήσουν παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τη θερμοκρασία να παραμένει σε υψηλά επίπεδα.