Ο καιρός την Παρασκευή 21/8/2026

Σε υψηλά επίπεδα κινήθηκε ο υδράργυρος σήμερα το πρωί φτάνοντας τους 35 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, ηλιοφάνεια και υψηλές θερμοκρασίες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 5 και τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται ηλιοφάνεια.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις και βροχές στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες περιμένουμε και στα Δωδεκάνησα προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ 4-6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 24 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Το Σάββατο η ζέστη θα είναι ακόμα πιο αισθητή στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 40 βαθμούς στη Θεσσαλία.

Οι βοριάδες στο Αιγαίο δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες οι υψηλές θερμοκρασίες θα συνεχιστούν, ενώ η αστάθεια θα επηρεάσει τα ηπειρωτικά κατά τις θερμές ώρες.