Ο καιρός την Πέμπτη 20/8/2026

Σήμερα το πρωί ο υδράργυρος έφτασε τους 33 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, επιστρέφουμε σε καλοκαιρινό σκηνικό με περισσότερη ηλιοφάνεια και άνοδο της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, στη βόρεια Ελλάδα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία από 20 έως 38 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι Β έως 5 τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 37 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αίθριες συνθήκες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Την Παρασκευή η θερμοκρασία θα συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες το κύμα ζέστης θα ενισχυθεί περαιτέρω, οδηγώντας τον υδράργυρο σε ακόμα πιο υψηλές τιμές.