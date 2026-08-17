Ο καιρός την Τρίτη 18/6/2026

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί έφτασε τους 33 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία, με μεσημεριανή αστάθεια και τοπικά περιορισμένη ορατότητα.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία τοπικά έως 37 βαθμούς και άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις.

Στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου αναμένονται τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι μεταβλητοί 2-4 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι Δ Β/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στα νότια του νησιού αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχές στα δυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 20 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη η αστάθεια θα έχει τοπικό χαρακτήρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Β/Δ δεν θα ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.