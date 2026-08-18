Ο καιρός την Τετάρτη 19/8/2026

Σήμερα το πρωί ο υδράργυρος έφτασε τους 33 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως τις θερμές ώρες της ημέρας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι μεταβλητοί μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται ασθενείς τοπικές βροχοπτώσεις.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχοπτώσεις. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 36 βαθμούς και οι άνεμοι στο Ιόνιο Β/Δ μέχρι 4 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική θα αναπτυχθούν νεφώσεις και τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη επιστρέφει το καλοκαιρινό σκηνικό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες ο υδράργυρος θα κινηθεί σε υψηλότερα επίπεδα.