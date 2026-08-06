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Ο καιρός την Παρασκευή 7/8/2026

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Περιγραφή δελτίου

Στους 36 με 37 βαθμούς έφτασαν  σήμερα νωρίς  το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ανεβαίνει η θερμοκρασία και διατηρούνται τα μελτέμια .

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι  αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης τοπική συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά της Πελοποννήσου, και της Στερεάς. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 24 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται πρόσκαιρες βροχές. Ασθενείς οι άνεμοι  στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24 έως 35 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένεται περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 με 40 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος  τις επόμενες ημέρες  διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες και τα μελτέμια.

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