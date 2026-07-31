Ο καιρός το Σάββατο 01/08/2026

Ξεπέρασαν τα 130 Km/h σήμερα το πρωί οι ριπές των ανέμων στο κεντρικό Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά την εξασθενεί σταδιακά το μελτέμι και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε μέχρι στη Στερεά, την Εύβοια, την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας.