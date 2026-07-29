Ο καιρός την Πέμπτη 30/7/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί, , σε αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά και ζέστη στα δυτικά θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στη Στερεά, το Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια διατηρούνται τα ισχυρά μελτέμια και η ζέστη στα δυτικά.