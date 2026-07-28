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Ο καιρός την Τετάρτη 29/07/2026

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Περιγραφή δελτίου

Υψηλές  θερμοκρασίες  σημειώθηκαν σήμερα το πρωί  σε αρκετές  περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, με ζέστη στα δυτικά και ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά  θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία  στους 33  βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπική συννεφιά περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 39 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38  βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22  έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 25 έως 35βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23  έως 33 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες   στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  37 με 38  βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 8  μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, διατηρούνται τα μελτέμια στα ανατολικά και η ζέστη στα δυτικά.

 

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