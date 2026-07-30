Ο καιρός την Παρασκευή 31/07/2026

Ξεπερασαν τα τα 120 km/h οι ριπές των ανέμων σήμερα το πρωί στην Κρήτη και τα το κεντρικό Αιγαίο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, τα ενισχυμένα μελτέμια διατηρούν σε υψηλό επίπεδο τον κίνδυνο πυρκαγιάς .

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρειαΕλλάδα αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο,στο Ηράκλειο, στη Σητείακαι στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες σε όλη την επικράτεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία.