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Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα (Ε)

Η Κατάρα της Τζέλας Δελαφράγκα (Ε)

23:15
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Ο καιρός την Τρίτη 28/07/2026

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Περιγραφή δελτίου

33 βαθμούς κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στη Φθιώτιδα  και την Κρήτη.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ζέστη, σκόνη  και στη συνέχεια ισχυρά μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη  στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία  στους 38  βαθμούς  και άνεμοι μέχρι 4  μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 39 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ομοίως ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 38  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24  έως 38 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 25 έως 37  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 24  έως 36 βαθμούς.

Tην Τετάρτη  προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες   στις περισσότερες  περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  37 με 38  βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 8  μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια,  προβλέπεται ζέστη στα δυτικά   και ενισχυμένα μελτέμια στα ανατολικά.

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