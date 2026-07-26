Ο καιρός τη Δευτέρα 27/07/2026

30 βαθμούς πάνω κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην Αττική και τα Δωδεκάνησα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ζέστη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια και 38 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 39 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 36 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 37 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα βρέξει λίγο .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια με αρκετό ήλιο και ήπια ζέστη θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.