Ο καιρός την Κυριακή 26/07/2026

Κάτω από 10 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία και η χώρα μας ξαναμπαίνει σε Καλοκαιρία

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα αίθριο καιρό περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο και στη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Ομοίως ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ορεινά και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες και υποφερτή ζέστη .