Ο καιρός το Σάββατο 25/07/2026

Στους 30 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία.
Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο από το πρωί στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση . Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .
Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε μέχρι αργά το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .
Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπονται στα Δωδεκάνησα και λίγες βροχές το πρωί στις Κυκλάδες. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς.
Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι . Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο λίγη συννεφιά. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς.
Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά .
Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο
Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας.