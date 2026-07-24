Ο καιρός το Σάββατο 25/07/2026

Στους 30 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο από το πρωί στη βόρειο-ανατολική Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση . Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε μέχρι αργά το μεσημέρι στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπονται στα Δωδεκάνησα και λίγες βροχές το πρωί στις Κυκλάδες. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι . Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο λίγη συννεφιά. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας.