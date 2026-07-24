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Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

Οι Ιστορίες του Αστυνόμου Μπέκα (Ε)

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Ο καιρός το Σάββατο 25/07/2026

Περιγραφή δελτίου

Στους 30 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός και  ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο από το πρωί  στη βόρειο-ανατολική  Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση  . Η θερμοκρασία  στους 30 βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια   προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες  περιμένουμε μέχρι αργά το μεσημέρι  στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπονται στα Δωδεκάνησα και λίγες βροχές το πρωί  στις Κυκλάδες. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα  και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.  Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι . Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 17 έως 37  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο λίγη συννεφιά. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς.

Tη Κυριακή  προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι   άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6  μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με αρκετό ήλιο και άνοδο της θερμοκρασίας.

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