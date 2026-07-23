Ο καιρός την Παρασκευή 24/07/2026

Στους 30 με 32 βαθμούς έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,κακοκαιρία εξπρές θα επηρεάσει τη χώρα μας με καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες . Η θερμοκρασία στους 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης βροχές προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο και τη Στερεά και το πρωί στο Ιόνιο. Ο υδράργυρος έως 31 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

…Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στα Δωδεκάνησα και βροχές στις Κυκλάδες. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και καταιγίδες από το μεσημέρι και μετά . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια και σταδιακά θα εξασθενήσει.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες και περισσότερη ζέστη.