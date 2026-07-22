Ο καιρός την Πέμπτη 23/07/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί, τελευταία ημέρα του καύσωνα, σε αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού δροσίζει για τα καλά και ακολουθούν βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες και τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές περιμένουμε στη Στερεά, και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται μετά το μεσημέρι ασθενείς βροχές στα πιο βόρεια του νομού. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις .Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένονται βροχές και καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη συνέχεια αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.