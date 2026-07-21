Ο καιρός την Τετάρτη 22/07/2026

Κορυφώθηκε σήμερα ο πρώτος καύσωνας του καλοκαιριού με πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, όχι μόνο μας αποχαιρετά ο καύσωνας, έρχονται βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Λίγες βροχές και 38 βαθμοί προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες προβλέπονται μετά το μεσημέρι στη Στερεά και την Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 40 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα . Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 40 βαθμούς.

Συγχρόνως στο Ρέθυμνο στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 40 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα βόρεια . Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές το μεσημέρι. Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένονται λίγες απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά και ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη θα φτάσουν τα 7 μποφόρ.

Τέλος για την συνέχεια έρχονται βροχές καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.