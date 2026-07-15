Ο καιρός την Πέμπτη 16/07/2026

Αρκετή ζέστη επικράτησε και σήμερα στη χώρα μας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, ενώ η αστάθεια περιορίζεται σταδιακά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά.

Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Ακόμη λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες προβλέπονται μετά το μεσημέρι στην ορεινή Στερεά και Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 38 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια περιμένουμε στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Συγχρόνως στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς.

Την Παρασκευή αναμένονται λίγες απογευματινές μπόρες στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 με 37 βαθμούς στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Παράλληλα οι βοριάδες στα ανατολικά πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Τέλος για την συνέχεια πέφτουν οι άνεμοι και ανεβαίνει η θερμοκρασία.