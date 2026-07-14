Ο καιρός τηnν Τετάρτη 15/7/2026

Ξεπέρασε 30 βαθμούς σήμερα το πρωί ο υδράργυρος στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία και διατηρούνται τα ενισχυμένα τα Μελτέμια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά . Η θερμοκρασία στους 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Ακόμη ηλιοφάνεια προβλέπεται στον κάμπο της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες βροχές περιμένουμε μετά το μεσημέρι στην ορεινή Πελοπόννησο, και Στερεά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Κατεβαίνοντας στην Κρήτη, στα Χανιά, στον Άγιο Νικόλα, στο Ηράκλειο και στα νότια προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται λίγη συννεφιά το μεσημέρι .Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη προβλέπονται μεσημεριανές μπόρες στα βόρεια και ορεινά

Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 37 με 38 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια ο καιρός θα παραμείνει αρκετά ζεστός χωρίς ακραίες θερμοκρασίες.