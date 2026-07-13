Ο καιρός την Τρίτη 14/7/2026

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες απογευματινή αστάθεια και μελτέμια θα κυλίσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στο θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη μετά το μεσημέρι πρόσκαιρές μπόρες αναμένονται στα ορεινά της Πελοποννήσου, και της Στερεάς . Η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 35 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, προβλέπεται ζέστη και ενισχυμένα μελτέμια.