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Ο καιρός την Τρίτη 14/7/2026

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Περιγραφή δελτίου

Υψηλές θερμοκρασίες  κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές  περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με υψηλές  θερμοκρασίες απογευματινή αστάθεια και μελτέμια θα κυλίσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι  περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες κυρίως  στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5  μποφόρ.
Επίσης αίθριος καιρός  προβλέπεται στο θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη μετά το μεσημέρι πρόσκαιρές  μπόρες αναμένονται στα ορεινά της  Πελοποννήσου, και της Στερεάς . Η  θερμοκρασία έως 36 βαθμούς και  βόρειοι άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια  προβλέπεται   στις Κυκλάδες και  στα Δωδεκάνησα. Η Θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20  έως 35  βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά . Βόρειοι  άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη  προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ  στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στις περισσότερες περιοχές και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι  άνεμοι βόρειοι  θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στα Αιγαίο.

Για τη συνέχεια,  προβλέπεται ζέστη  και ενισχυμένα μελτέμια.

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