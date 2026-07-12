Ο καιρός τη Δευτέρα 13/7/2026

35 βαθμούς πάνω κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην Αττική και τους 34 στην Πελοπόννησο.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,αναμένεται περιορισμένη αστάθεια, μελτέμια και φυσιολογική για την εποχή ζέστη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης τοπική συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν ταν7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 37 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές ή μπόρες μετά το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια του νομού. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται λίγη αστάθεια στα ορεινά και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια διατηρούνται οι μπόρες κυρίως στα βουνά και οι υψηλές θερμοκρασίες.