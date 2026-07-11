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Ο καιρός την Κυριακή 12/7/2026

Περιγραφή δελτίου

Πάνω από 30 βαθμούς  κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία με την αστάθεια να διατηρείται περιορισμένη.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή  στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται πρόσκαιρες  βροχές ή μπόρες  κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 34 βαθμούς  και  Β/Δ  άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά και 38 βαθμοί προβλέπονται   στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές  περιμένουμε στην ορεινή  Πελοπόννησο και Στερεά. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται  στις Κυκλάδες και  στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια κυρίως το μεσημέρι αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20  έως 34βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 23 έως 37  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20  έως 34 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα ορεινά και  ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36  βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η εβδομάδα θα κυλίσει με ζέστη, περιορισμένη αστάθεια και μελτέμια.

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