Ο καιρός το Σάββατο 11/07/2026

Στους 30 με 31 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού αναμένεται περισσότερη ζέστη , μελτέμια και ελάχιστη αστάθεια

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες και ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα πρόσκαιρες βροχές περιμένουμε το μεσημέρι στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βοριάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται μόνο λίγη συννεφιά το μεσημέρι, Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 38 με 39 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος τη νέα εβδομάδα θα ενισχυθούν τα μελτέμια με αποτέλεσμα να διατηρείται η ζέστη σε υποφερτά επίπεδα.