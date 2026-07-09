Ο καιρός την Παρασκευή 10/07/2026

Στους 32 με 33 βαθμούς έφτασαν σήμερα νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,περιορίζεται η αστάθεια, και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά τοπικές βροχές και πρόσκαιρες μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές νεφώσεις και πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές μετά το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι θα συννεφιάσει λίγο. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και οι περισσότερες περιοχές θα έχουν ήλιο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες και περισσότερη ζέστη .