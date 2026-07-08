Ο καιρός την Πέμπτη 09/07/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η υποφερτή ζέστη ,οι τοπικές μπόρες και τα μελτέμια θα συνεχιστούν.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές το μεσημέρι προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά, και την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται νεφώσεις και πρόσκαιρες μπόρες το μεσημέρι στα ορεινά . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται μετά το μεσημέρι πρόσκαιρες βροχές και τοπικές μπόρες. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς.

Την Παρασκευή η αστάθεια θα περιοριστεί αρκετά και σταδιακά θα σταματήσει.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο

Τέλος για τη συνέχεια αναμένεται αρκετή ηλιοφάνεια και ανεβαίνει και η θερμοκρασία.