Ο καιρός την Τετάρτη 08/07/2026

Η ημέρα ξεκίνησε με υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 30 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, από το μεσημέρι και μετά θα αναπτυχθεί αστάθεια στα ηπειρωτικά, με τα φαινόμενα περιορίζονται κυρίως στα ορεινά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τετάρτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι ασθενείς και η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται λίγες νεφώσεις.

Τοπικές μπόρες μετά το μεσημέρι αναμένονται στα ορεινά της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι Ν/Α έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.

Την Πέμπτη, η μεσημεριανή αστάθεια θα διατηρηθεί επηρεάζοντας περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα αγγίξουν τοπικά τα 7 μποφόρ στο Βόρειο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.