LIVE ALPHA NEWS

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Θα σε Δω στο Πλοίο (Ε)

Θα σε Δω στο Πλοίο (Ε)

07:20
ALPHA NEWS

Ο καιρός την Τρίτη 07/07/2026

Επόμενο δελτίο

Περιγραφή δελτίου

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.
Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Στη Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Β/Δ δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.

Προηγούμενα

Κεντρικό Δελτίο 06/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 06/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 06/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 06/07/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 06/07/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 06/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 05/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 05/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 05/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 05/07/2026

Ο καιρός την Κυριακή 05/07/2026

Ο καιρός την Κυριακή 05/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 04/07/2026

Κεντρικό Δελτίο 04/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 04/07/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 04/07/2026

Κεντρικό δελτίο 3/7/2026

Κεντρικό δελτίο 3/7/2026

Ο καιρός το Σάββατο 4/7/2026

Ο καιρός το Σάββατο 4/7/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ