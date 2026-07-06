Ο καιρός την Τρίτη 07/07/2026

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί ξεπέρασε τους 30 βαθμούς σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, το καλοκαιρινό σκηνικό θα διατηρηθεί, με περιορισμένη αστάθεια κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός.

Στη Στερεά και την Πελοπόννησο αναμένονται νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια ο καιρός θα είναι αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι τοπικά έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 21 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 35 βαθμούς.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Β/Δ δεν θα ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα έχουμε και τις επόμενες ημέρες, με σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας.