Ο καιρός την Κυριακή 05/07/2026

Οι πρωινές θερμοκρασίες έφτασαν τους 32 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, οι βοριάδες ενισχύονται στο Αιγαίο και η θερμοκρασία σημειώνει περαιτέρω πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχές.

Στη Στερεά, στην Πελοπόννησο και στο νότιο Ιόνιο αναμένονται τοπικές βροχοπτώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς ενώ οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι Β, Β/Δ 5-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 35 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις ενώ στα νότια αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό με λίγη συννεφιά μετά το μεσημέρι. Βοριάδες έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αίθριες καιρικές συνθήκες. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 5 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 22 έως 32 βαθμούς.

Τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι Β, Β/Δ 5-7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν και τις επόμενες ημέρες, με σταδιακή εξασθένηση των βοριάδων.