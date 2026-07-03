Ο καιρός το Σάββατο 4/7/2026

Ο υδράργυρος έφτασε σήμερα το πρωί τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η αστάθεια διατηρείται, οι άνεμοι ενισχύονται και η θερμοκρασία σημειώνει πτώση.

Αναλυτικότερα, αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία έως 35 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται συννεφιά.

Στη Στερεά, στην Εύβοια, στις Σποράδες, στην Πελοπόννησο και και στο ανατολικό Αιγαίο αναμένονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι Β/Δ θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 33 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Β/Α άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται συννεφιά. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό έως 5 μποφόρ, ενώ το θερμόμετρο από 24 έως 34 βαθμούς.

Την Κυριακή, τα ενισχυμένα μελτέμια θα περιορίσουν την ατμοσφαιρική αστάθεια και θα σημειωθούν μόνο λίγες τοπικές βροχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Η εβδομάδα θα ξεκινήσει με ήπιες θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.