Ο καιρός την Παρασκευή 3/7/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, η θερμική αστάθεια επιμένει στα ηπειρωτικά και η θερμοκρασία σημειώνει μικρή πτώση.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Παρασκευή, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 35βαθμούςκαιάνεμοιμέχρι5μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται ασθενείς βροχοπτώσεις.

Στη Στερεά και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές μεσημεριανές μπόρες. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ τοπικά μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, ενώ στα νότια πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχές το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές ασθενείς βροχές το μεσημέρι. Νότιοι άνεμοι τοπικά έως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 23 έως 35 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς.

Το Σάββατο η μεσημεριανή αστάθεια επεκτείνεται στο Ιόνιο, στα ηπειρωτικά και στις Σποράδες.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, οι βοριάδες θα ενισχυθούν στο Αιγαίο και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει πτώση σε όλη τη χώρα.