Ο καιρός την Πέμπτη 2/7/2026

Και σήμερα το πρωί επικράτησαν υψηλές θερμοκρασίες σε πολλές περιοχές της χώρας με τον υδράργυρο να φτάνει τους 33-34 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, μεσημβρινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, ενώ η ζέστη θα παραμείνει αισθητή.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη, στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται μεσημεριανές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στα ορεινά. Η θερμοκρασία από 21 έως 36 βαθμούς και οι άνεμοι βορειοδυτικοί μέχρι 5 μποφόρ.

Πρόσκαιρες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας μετά το μεσημέρι.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο, αναμένονται τοπικές μεσημεριανές μπόρες. Ο υδράργυρος έως 37 βαθμούς και οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί έως 5 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και οι άνεμοι δυτικοί βορειοδυτικοί 4-6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ενώ στα νότια του νησιού υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις τοπικά έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 36 βαθμούς.

Και την Παρασκευή πρόσκαιρη αστάθεια θα εκδηλωθεί το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 36 βαθμούς στην ηπειρωτική χώρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και στα νοτιοανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες η θερμοκρασία θα υποχωρήσει, ενώ τα μελτέμια θα ενισχυθούν.