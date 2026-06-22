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Ο καιρός την Τρίτη 23/6/2026

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Περιγραφή δελτίου

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν και  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με υψηλές  θερμοκρασίες και απογευματινή αστάθεια θα κυλίσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως  στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4μποφόρ.
Επίσης απογευματινές βροχές προβλέπονται και στο θεσσαλικό κάμπο.

…Ακόμη μετά το μεσημέρι πρόσκαιρές μπόρες η καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο, και τη Στερεά. Η  θερμοκρασία έως 37 βαθμούς και Βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Η  Θερμοκρασία έως 34βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά ,στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως  34 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγο άστατος καιρός μετά το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 34 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στα νησιά και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με  36 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, προβλέπεται ζέστη  και μεσημεριανές μπόρες.

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