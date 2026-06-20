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Κεντρικό Δελτίο 20/06/2026
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Μεσημεριανό Δελτίο 19/06/2026
Κεντρικό Δελτίο 18/06/2026
Ο καιρός την Παρασκευή 19/06/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 18/06/2026
Κεντρικό Δελτίο 17/06/2026
Ο καιρός την Πέμπτη 18/06/2026
Μεσημεριανό Δελτίο 17/06/2026
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