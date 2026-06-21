Ο καιρός τη Δευτέρα 22/06/2026

31 βαθμούς πάνω κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην Πελοπόννησο και τους 30 στη βόρεια Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,αναμένεται περιορισμένη αστάθεια, μελτέμια και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης τοπική συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες νεφώσεις περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 36 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 34 βαθμούς

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότατα μετά το μεσημέρι να βρέξει είναι μικρή. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Tην Τρίτη προβλέπεται αστάθεια στα βόρεια και ορεινά και ηλιοφάνεια στις υπόλοιπες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια διατηρούνται οι μπόρες κυρίως στα βουνά και οι υψηλές θερμοκρασίες.