Ο καιρός την Κυριακή 21/06/2026

Πάνω από 31 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία και τα Μελτέμια στο Αιγαίο διατηρούνται

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 35 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά και στο Ιόνιο. Ο υδράργυρος έως 35 βαθμούς και Β άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Παράλληλα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια κυρίως το μεσημέρι αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται το μεσημέρι να ψιχαλίσει πρόσκαιρα. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα βόρεια και ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 με 36 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η εβδομάδα θα κυλίσει με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια.