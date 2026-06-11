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Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι

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ALPHA NEWS

Ο καιρός την Παρασκευή 12/06/2026

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Περιγραφή δελτίου

Στους 31 με 32 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,διαταραχή εξπρές φέρνει βροχές, ισχυρές καταιγίδες και ρίχνει τη  θερμοκρασία!

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα  μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες  . Η θερμοκρασία  στους 28 βαθμούς  και Β/Δ  άνεμοι μέχρι 7  μποφόρ .

Επίσης μεσημεριανές μπόρες  προβλέπονται και  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά  βροχές και ισχυρές  καταιγίδες  περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια  προβλέπεται  στις Κυκλάδες και  στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες  μετά το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 21 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι αναμένονται  μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 24  βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος  τις επόμενες ημέρες   προβλέπονται αίθριες  καιρικές συνθήκες και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

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