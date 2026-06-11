Ο καιρός την Παρασκευή 12/06/2026

Στους 31 με 32 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,διαταραχή εξπρές φέρνει βροχές, ισχυρές καταιγίδες και ρίχνει τη θερμοκρασία!

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και καταιγίδες . Η θερμοκρασία στους 28 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Επίσης μεσημεριανές μπόρες προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά βροχές και ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς.

To Σάββατο η αστάθεια θα περιοριστεί στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες προβλέπονται αίθριες καιρικές συνθήκες και θα ανέβει και η θερμοκρασία.