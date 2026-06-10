Ο καιρός την Πέμπτη 11/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού συνεχίζεται η ζέστη και ο άστατος καιρός τις απογευματινές ώρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης μεσημεριανές βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά, και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 31 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπεται η αστάθεια θα ενταθεί κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη

Τέλος για τη συνέχεια πέφτει και άλλο η θερμοκρασία ενώ η αστάθεια περιορίζεται.