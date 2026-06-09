Ο καιρός την Τετάρτη 10/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με την αστάθεια παρούσα θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές καταιγίδες ή μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης απογευματινές βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και τοπικές καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 31 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται τοπικές νεφώσεις. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές και πρόσκαιρες μπόρες. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά και ηλιοφάνεια στα νησιά.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται πτώση της θερμοκρασία και αστάθεια.