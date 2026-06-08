Ο καιρός την Τρίτη 09/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.
Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες και απογευματινή αστάθεια θα κυλίσει η εβδομάδα.
Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.
Επίσης απογευματινές βροχές προβλέπονται και στο θεσσαλικό κάμπο.
Ακόμη μετά το μεσημέρι πρόσκαιρές μπόρες η καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο, και τη Στερεά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι έως 6 μποφόρ.
Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.
Στα Χανιά, στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός μετά το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς.
Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στα νησιά και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα Αιγαίο.
Για τη συνέχεια, προβλέπεται ζέστη και μεσημεριανές μπόρες.