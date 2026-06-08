Ο καιρός την Τρίτη 09/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη του καιρού με υψηλές θερμοκρασίες και απογευματινή αστάθεια θα κυλίσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και τοπικές μπόρες ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης απογευματινές βροχές προβλέπονται και στο θεσσαλικό κάμπο.

Ακόμη μετά το μεσημέρι πρόσκαιρές μπόρες η καταιγίδες αναμένονται στην Πελοπόννησο, και τη Στερεά. Η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Τουναντίον ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Η Θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο , στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται άστατος καιρός μετά το μεσημέρι. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 31 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριες καιρικές συνθήκες στα νησιά και απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι βόρειοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στα Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, προβλέπεται ζέστη και μεσημεριανές μπόρες.