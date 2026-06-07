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Ο καιρός τη Δευτέρα 8/6/2026

Περιγραφή δελτίου

32  βαθμούς  πάνω  κατέγραψε  νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην  Αργολίδα και τους 30 στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,η αστάθεια επανέρχεται στο προσκήνιο ενώ διατηρούνται οι υψηλές θερμοκρασίες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα   στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται βροχές και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία  στους 34  βαθμούς  και  Β/Δ  άνεμοι μέχρι 4  μποφόρ.

Επίσης προς το απόγευμα   προβλέπονται βροχές  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, βροχές και τοπικές καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 34  βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Αντίθετα  ηλιοφάνεια   προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 32  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια κυρίως το μεσημέρι αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 20 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς.

Tην Τρίτη   προβλέπεται  αστάθεια στα ορεινά και  ηλιοφάνεια στα νησιά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια διατηρούνται οι μπόρες στα βουνά και οι υψηλές  θερμοκρασίες.

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