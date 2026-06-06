Ο καιρός την Κυριακή 7/6/2026

Πάνω από 27 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία ενώ η αστάθεια περιορίζεται στα βουνά.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται ασθενείς βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, ασθενείς βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και Β/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Παράλληλα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια κυρίως το μεσημέρι αναμένεται αίθριος καιρός . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν αποκλείεται το μεσημέρι να ψιχαλίσει πρόσκαιρα. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά και καλοκαιρία στα νησιά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η εβδομάδα θα κυλίσει με ζέστη και περιορισμένη αστάθεια.