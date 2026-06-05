Ο καιρός το Σάββατο 6/6/2026

Στους 26 με 27 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με περιορισμένη αστάθεια , ήσυχες θάλασσες και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα κυλίσει το Σαββατοκύριακο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα προς το απόγευμα λίγες βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία , στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι μπορεί να ψιχαλίσει. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα βόρεια ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 με 35 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη

Τέλος για τη συνέχεια με αρκετό ήλιο και ήπια ζέστη θα μας ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.