Ο καιρός την Πέμπτη 4/6/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η αστάθεια θα ενταθεί λίγο αλλά ο υδράργυρος θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης μεσημεριανές μπόρες προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι τοπικές βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στη Στερεά, το Ιόνιο, την Εύβοια, και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 31 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Στην Αττική μετά το μεσημέρι δεν αποκλείονται λίγες βροχές κυρίως στα βόρεια του νομού. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη από το μεσημέρι και μετά αναμένεται άστατος καιρός. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 28 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπεται περιορισμένη αστάθεια κυρίως στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία. Φουριόζος μπήκε ο Ιούνης!