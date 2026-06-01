Ο καιρός την Τρίτη 02/06/2026

Υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές με το θερμόμετρο να φτάνει τους 28 βαθμούς.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό με τοπική αστάθεια στα ηπειρωτικά ορεινά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις.

Παράλληλα, μπόρες μετά το μεσημέρι αναμένονται στην ορεινή Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και οι άνεμοι Ν, Ν/Δ μέχρι 5 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο ουρανό. Νότιοι άνεμοι έως 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 18 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς.

Την Τετάρτη περιμένουμε αίθριο καιρό και η μεσημεριανή αστάθεια περιορίζεται στα βόρεια ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 34 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις μέχρι 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Παρόμοιες καιρικές συνθήκες αναμένονται και τις επόμενες ημέρες, με τη μεσημεριανή αστάθεια να επιμένει στα ηπειρωτικά τις θερμές ώρες.