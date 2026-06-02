Ο καιρός την Τετάρτη 3/6/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με την αστάθεια παρούσα θα διατηρηθούν οι υψηλές θερμοκρασίες

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 34 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα συννεφιές περιμένουμε στη Στερεά και την Πελοπόννησο και ηλιοφάνεια σε Ιόνιο και ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 33 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Παράλληλα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού προβλέπονται λίγες νεφώσεις . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Ν/Α οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει μετά το μεσημέρι είναι μικρή. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.

Την Πέμπτη αναμένεται μεσημεριανή αστάθεια στα ηπειρωτικά, κυρίως στα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά

Παράλληλα οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, προβλέπεται ήπια ζέστη και αρκετή ηλιοφάνεια.