Ο καιρός τη Δευτέρα 1/06/2026

Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε η μέρα στις περισσότερες περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας

Αναλυτικότερα, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι.

Παράλληλα, στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις και στα ορεινά τοπικές μεσημβρινές μπόρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Ν, Ν/Δ μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.

Την Τρίτη προβλέπεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Επιπλέον, οι άνεμοι Ν, Ν/Δ θα πνέουν από 3-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Τις επόμενες ημέρες, το σκηνικό του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά.