Ο καιρός τη Δευτέρα 1/06/2026

Με αρκετά υψηλές θερμοκρασίες ξεκίνησε η μέρα στις περισσότερες περιοχές.
Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, αίθριες συνθήκες θα επικρατήσουν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας
Αναλυτικότερα, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.
Στην πεδιάδα της Θεσσαλίας προβλέπονται τοπικές νεφώσεις μετά το μεσημέρι.
Παράλληλα, στη Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Πελοπόννησο περιμένουμε νεφώσεις και στα ορεινά τοπικές μεσημβρινές μπόρες. Ο υδράργυρος θα φτάσει τους 32 βαθμούς και οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.
Επίσης, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο Ν, Ν/Δ μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς.
Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.
Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά κατά διαστήματα. Οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 32 βαθμούς.
Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 32 βαθμούς.
Την Τρίτη προβλέπεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Επιπλέον, οι άνεμοι Ν, Ν/Δ θα πνέουν από 3-5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.
Τις επόμενες ημέρες, το σκηνικό του καιρού δεν θα αλλάξει σημαντικά.