Ο καιρός την Κυριακή 31/05/2026

26 με 27 βαθμούς έδειξαν τα θερμόμετρα τις πρωινές ώρες σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, η θερμοκρασία παραμένει σε υψηλά επίπεδα, οι άνεμοι πνέουν ασθενείς στα πελάγη και η αστάθεια εκδηλώνεται κατά τόπους.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στον Θεσσαλικό κάμπο προβλέπεται αραιή συννεφιά.

Παράλληλα, μεσημεριανή αστάθεια θα εκδηλωθεί κατά τόπους στη Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι δυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 29 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο αλλά και στα νότια της Κρήτης προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 29 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 31 βαθμούς.

Τη Δευτέρα προβλέπονται παρόμοιες καιρικές συνθήκες με πρόσκαιρες μπόρες κυρίως τα ηπειρωτικά ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ.

Η εβδομάδα θα συνεχιστεί με καλές καιρικές συνθήκες.