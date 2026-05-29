Ο καιρός το Σάββατο 30/05/2026

Στους 27 με 27 βαθμούς έφτασαν σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με περιορισμένη αστάθεια , ήσυχες θάλασσες και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα κυλίσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά αναμένονται βροχές και στα Β/Δ καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και Β/Α άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά και στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία , στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται τοπική συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Tη Κυριακή προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια με πολύ καλό καιρό θα μας υποδεχτεί ο Ιούνιος.