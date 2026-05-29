Ο καιρός το Σάββατο 30/05/2026

Ο καιρός το Σάββατο 30/05/2026

Στους 27 με 27 βαθμούς έφτασαν  σήμερα το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές .

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με περιορισμένη αστάθεια , ήσυχες θάλασσες και σχετικά υψηλές θερμοκρασίες θα κυλίσει το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο  στη βόρεια Ελλάδα από το μεσημέρι και μετά  αναμένονται βροχές και στα Β/Δ καταιγίδες. Η θερμοκρασία  στους 30  βαθμούς  και Β/Α  άνεμοι μέχρι 3 μποφόρ .

Επίσης αίθριος καιρός   προβλέπεται  στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα προς το απόγευμα βροχές και καταιγίδες  περιμένουμε στην Πελοπόννησο τη Στερεά και στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 4  μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία , στον Άγιο Νικόλα  και στα νότια αναμένεται τοπική  συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 30  βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε αίθριο καιρό. Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 15 έως 29 βαθμούς.

Και  στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Σχεδόν άπνοια στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28  βαθμούς.

Tη Κυριακή  προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 4 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη  συνέχεια με πολύ καλό καιρό  θα μας υποδεχτεί ο Ιούνιος.

Κεντρικό Δελτίο 29/05/2026

Μεσημεριανό δελτίο 29/5/2026

Ο καιρός την Παρασκευή 29/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 28/05/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 28/05/2026

Ο καιρός την Πέμπτη 28/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 27/05/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 27/05/2026

Ο καιρός την Τετάρτη 27/05/2026

Κεντρικό Δελτίο 26/05/2026

